*İlla ki bir dilek dileyeceksek, her insana kaçınılmaz olanla yaşama becerisi diliyorum. İyi ya da kötü başımıza gelecek olan her türlü olayla baş edebilme gücü olsun herkeste! Gerisi sağlık, huzur..
*2018 ile beraber 'günlük' mahiyetinde burayı tekrardan kullanıma açmak istiyorum. Futbol kısmı yüzde beşlerde kalacağı için okuyucu sayısının 5 ile 20 arasında değişeceğini düşünüyorum. Yazma nedenlerimden birisi ise her yerden her şekilde ulaşılabilir olan bu yerde bir nevi hafıza kaydı yapmak.. Ne kadar iyi olduğunu geçen 9 yıl içerisinde fark etmiş bulunuyorum.
*Yaklaşık 6.5 yıl önce Almanya'dan Türkiye'ye belli hedefler doğrultusunda geldiğimi anımsıyorum. Bugün geriye dönüp baktığımda hedeflediğimden fazlasına ulaştığımı söyleyebilirim. İşte şimdi yeni ama daha da önemlisi farklı hedefler koyarak 2018'de yeniden yola çıkıyorum.
*Hayatımın en sakin yılbaşı gecesini geçirdim. Önemli olan ise bu kez nasıl istediysen o şekilde olmuş olmasıdır. Bu şarkıyla da yeni yıla girdim. Bu kez şarkı beni seçti yeni yıla giriş aşamasında. Bakın bakalım, belki beğenirsiniz..
*Hayatımda 'yeni' olan şeyler var. Belki bir televizyon kanalında çalışmam yeni değil ama ilk defa gerçek anlamda kurumsal bir şirkette 6 aydır mesai yapıyorum. S Sport.. Bana kattığı olumlu ve olumsuz bir çok şey var ilerleyen zaman içerisinde bahsedeceğim ve fakat gerçek şu ki sizi kendi koşulları içerisinde yeniden şekillendiriyor. Kendiniz kalmanız sanıldığı kadar kolay değil. Dolayısıyla yazmak istedim. Çünkü okumaktan ziyade yazmak başta yazdığın konu olmak üzere kendi yaşamın üzerine düşünme eylemine kapı açıyor. Sorgusuz sualsiz yaşarken olan bitenin farkındalığını size bahşediyor. İşin özü şu ki yazmak istiyorum çünkü kendimden bihaber kalmak istemiyorum. Çok açık ve net: Okuyan için değil kendim için alıyorum elime kalemi..
* Oliver Bourdenaut'nun "Bojangles'i Beklerken" adlı kitabı birkaç hafta önce bitirmiştim. Yeni olanlardan size tavsiye edebilirim. Üstelik kitaba ismini veren şarkıyı Nina Simone'den dinleyerek okursanız gayet keyifli oluyor. Ben yaptım, siz de yapın.
*Niyetim her gün her şekilde buraya gelip.. Hayırlısı.
*Hayatımda 'yeni' olan şeyler var. Belki bir televizyon kanalında çalışmam yeni değil ama ilk defa gerçek anlamda kurumsal bir şirkette 6 aydır mesai yapıyorum. S Sport.. Bana kattığı olumlu ve olumsuz bir çok şey var ilerleyen zaman içerisinde bahsedeceğim ve fakat gerçek şu ki sizi kendi koşulları içerisinde yeniden şekillendiriyor. Kendiniz kalmanız sanıldığı kadar kolay değil. Dolayısıyla yazmak istedim. Çünkü okumaktan ziyade yazmak başta yazdığın konu olmak üzere kendi yaşamın üzerine düşünme eylemine kapı açıyor. Sorgusuz sualsiz yaşarken olan bitenin farkındalığını size bahşediyor. İşin özü şu ki yazmak istiyorum çünkü kendimden bihaber kalmak istemiyorum. Çok açık ve net: Okuyan için değil kendim için alıyorum elime kalemi..
* Oliver Bourdenaut'nun "Bojangles'i Beklerken" adlı kitabı birkaç hafta önce bitirmiştim. Yeni olanlardan size tavsiye edebilirim. Üstelik kitaba ismini veren şarkıyı Nina Simone'den dinleyerek okursanız gayet keyifli oluyor. Ben yaptım, siz de yapın.
*Niyetim her gün her şekilde buraya gelip.. Hayırlısı.
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