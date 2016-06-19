22:30
Sıra sıra gidelim.
Burada Hırvatlar oyun kuruyor. Şu konumda sorun yok. Herkes adamını almış ve stoperlerden topun çıkması bekleniyor.
Modric'i Ozan tutuyor. Badelj'i Oğuzhan. Selçuk da Rakitic'i tutuyor. Arda Srna'dan sorumlu.
Ama problem ve hatalar zinciri hemen arkasından başlayacak.
22:32
Oğuzhan rakibi Badelj'i b bırakıp stopere baskıya gidiyor.
Oyun planını bilmeden yorum yapmak çok doğru değil, ama ne olduğunu anlayabiliriz. 4-2-3-1 düzeninde sahaya çıkan takımlarda ön merkez oyuncu zaman zaman santrfor ile beraber 4-4-2 diziliminde rakibe pres yaparlar. Yalnız Türkiye'de böyle bir şey yok. Geride muhtemelen pek çok takımın yaptığı "bir adam boşta" ilkesiyle hareket edildiğinden stoperlere burada baskı yapılmaması gerekir.
Burada oldukça "zararsız" gözüken Oğuzhan'ın boş bıraktığı Badelj'e dikkat edelim. Top Selçuk ile beraber gelen Rakitic'e gelince sizce ne oluyor?
22:35
Oğuzhan'ın boş bıraktığı ve boşa çıkan Badelj topla "demarke" vaziyette buluşuyor. En kötüsü Selçuk bölgesini terk etmek zorunda kalıyor. O bölgeye de Caner'in kenarında oynayan Brozovic geldiğinde tehlike başlıyor zaten.
22:37!
Burada birkaç ayrıntı çok önemli. "Sol kenar" oynayan Arda sol bekin savunmasını yapmak zorundadır. Ve fakat Srna'nın adım adım boşa çıktığını, Arda'nın adamını kaçırdığını ve Caner'i çok zor durumda bıraktığını birazdan göreceğiz.
Caner'in adamı merkeze gelerek boşa çıkıyor. Orada "Defansif orta sahalar" yok.
Nerede peki?
Selçuk yardıma gitmek zorunda kaldı. Ozan adamını tutuyor, Oğuzhan'a geçmiş olsun.
Caner alan değil de adam adama oynayıp Brozovic'i takip etmiş olsa Arda'nın bıraktığı Srna'nın önünde devasa bir boşluğa sebebiyet verecek. Zaten Caner bu boşluğu yine Srna'ya vermek zorunda kalıyor "merkezdeki boşluk" nedeniyle.
22:41
Türkiye'nin bütün orta sahaları rakiplerinin gerisinde kalmış. Şu durumda savunmanın hiçbir suçu olmadığı halde durumu perişan. Ortadaki boş alan gerçekte savunma önü oynadığında "Mehmet Topal" alanıdır, bomboş.
Selçuk burada yardıma gittiği için hatalı. Tam saha pres mi yapıyorsun arkadaşım, bırak boş kalsın, alanını koru! Ozan, uyuyor. Oğuzhan zaten savunma konusunda baş sorumlulardan. En kötüsü ise Arda'nın kenar oyuncusu olarak sorumlu olduğu bek karşısında saniye saniye uyuması ve geçilmesi.
Dikkat edin, adam fazlalığı Türkiye'de. Dört mavili görüyorsunuz sadece. Dört tane de Türkiye orta sahası ama rakiplerinin gerisinde hepsi. Uyumuşlar, dalmışlar, yanlış yere pres uygulamışlar, takip yapmamışlar, geçilmişler ve savunmayı inanılmaz zora sokmuşlar.
22:42
Beraber düşünelim. Canerin kenarında oynayan Brozovic'in merkeze gelmesiyle topla buluşuyor. Çünkü Selçuk gereksiz yere Oğuzhan'ın boşa çıkardığı adamdan top kapmaya gitmiş. Ozan uyumuş. Burada Caner ne yapmalıdır? Arda'nın takibini yapmadığı Srna'yı tutarsa ne olur?
Hakan Balta topla geleni karşılar,Mehmet Topal içeriye rakibiyle beraber girer. Peki bu durumda topla giden oyuncu soluna Rakitic'e verirse sonuç ne olur, biliyoruz. Balta topla gideni karşılayacak, Topal içeriye kaçan adamı takip edecek.
Caner burada risk alarak ikiye biri oynuyor, mesafesini korumaya çalışıyor ama Srna zeki, taç çizgisinde.. Topla buluştuğunda Caner'in müdahale yapma şansı hiç yok... Caner merkezden delinme riskine karşı Balta'nın yerinde kalması için Brozovic'i savunup kenara koşturuyor sonra.
22:44
Srna topla buluşuyor, düzeltiyor, içeriye bakıyor ve kime atacağını görüp keyfe keder öyle orta değil, pas çıkarıyor.
Peki kime atıyor? Ozan'ın bir türlü yetişemediği Brozovic'e..
Sonra koşu mesafeler, sprintler v.s. önemli değil diyorsunuz.
Evet, önce taktik disiplin gelir ama sonra da bu yetişmeler, hızlanmalar, koşturmacalar..
22:46
22:46..
Ozan kusura bakmasın, şutu çektirirken de etki edemedi, burada gollük kafaya da yetişemedi.
Buna yerleşim hatası dersin, oyun bilgisi dersin.. Taktik disiplin dersin.. Bir kişinin hatası dahi zincirleme bir sorunlar yumağına dönüşebilir. Sorun Oğuzhan değil, böyle bir durumda oyun bilgisinden yoksun orta sahalar ve savunma önü oyuncusu yoksunluğu.
Oğuzhan yerini kaybetse, adamını boşa çıkarsa dahi Selçuk'un yerini kaybetmemesi gerekir. Kendi yarı alanına çekildiğin bir noktada orta sahadaki demarke adamın zararı ne olabilir? yerini boşalttığında ise o bölgede demarke bir adam ise çok tehlikelidir. (Örnek: Brozovic)
Adam adama değil alan savunması yapılıyor. İnanın bana başından bu yana problem budur. İspanya'ya karşı oyunun boyunu kısaltıp iki dörtlü set çekmene rağmen o iki dörtlük setin arasına rakibi sokup boş pozisyonda topla buluşturuyorsun.
Nasıl olur böyle bir şey?
Lütfen en baştan sayarak altıncı kareye bir göz atın. Hırvatlar orta sahadaki üç adamı da arkasına almışlar, önlerine inanılması güç bir boşluk var. Caner merkeze kaçan ve kimsenin marke edemediği oyuncusuna mı baksın yoksa arkadan Arda'nın takip koşusu gerçekleştirmediği gelen beke mi konsantre olsun?
Çok koşmayabilrsiniz. Taktik disiplini çok yüksek Augsburg da Bundesliga'nın BAyern ile en az koşan takımı. Ama üst düzey yerleşimle bunu başarıyorlar. hoş en kötüsü dahi 106-107 koşuyor ama bu disiplin her şeyden önemli. İzlanda'da çok olan, bizde bazen çok iyi bazen de felaket olan...
Çek maçında her şey değişecek inşallah..