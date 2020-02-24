DERBİ POZİSYON ANALİZLERİ

1- 0:24 saniye!
Gatasaray'ın ilk etkili atağı. Burada en büyük hata Jailson'un partneri Serdar Aziz'e gereksiz yakınlığı oldu. Seri burada muhteşem bir şekilde kaçan Onyekuru'yu görüyor. İsla'nın ona yetişememesi kadar Jailson'un yerleşim hatasının da Onyekuru'ya avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Elbette bu pozisyonu doğuran diğer iki temel etken ise Onyekuru'nun hızı ve Seri'nin akıllı pası!
2- 03:12
Ozan Tufan'ın net bir şekilde yerleşim hatası yapması hatalar zincirini başlatıyor. Öncesinde de top Muslera'dan başlıyor. Hızlı gelişen bir pozisyon da değil. Tam bu noktada Marcao merkezde boş pozisyonda duran Belhanda'yı görüyor.
Serdar Aziz zorunlu olarak yerini terk edip Belhanda'ya müdahale ediyor ama başarısız oluyor. Üstelik geride bıraktığı boşluğa da Onyekuru muazzam bir koşu gerçekleştiriyor ve karşı karşıya net pozisyon doğuyor. Hatanın büyüğü Ozan'ın küçüğü ise başarısız müdahelesi nedeniyle Serdar Aziz'in.. "Gustavosuzluk" hiç bu kadar görünür olmamıştı.
3- 04:21
Seri muhteşem bir maç çıkardı ve fakat gerçekte yine savunma önünde iki önemli top kaybı yaptı. Bunlardan birisi budur. İkincisi ise 10:41'de gerçekleşiyor. Eğer Fenerbahçe orta sahası biraz daha presçi ya da hakemin maç boyu gösterdiği faul standardı biraz daha yüksek olsaydı en az bir golü yedirmiş olacaktı.
4- 06:18
Tolga Ciğerci'nin kararsız kaldığı anlar. Önce merkezde boşlukta geziniyor ve sonra "sol bek" kontrolünde olması gereken Feghouli'nin peşine takılıyor. Cezayirli oyuncu içeriye koşu yapıp olması gerektiği gibi onu takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım markaja aldığında ise..
bir de ne görsün? Asıl tutması gereken adam Mariano bomboş vaziyette topla buluşuyor. Arkasından koşuyor ama Mariano ortayı çoktan kesmiş oluyor Falcao'ya. Eğer orta birazcıcık daha iyi olsa skor gelmişti çoktan.
13:29
Fenerbahçe'den beklenen ve fakat Galatasaray'ın zaman zaman çok iyi yaptığı ön alan presi! Burada topu kapıyor ve atak gelişiyor lakin Dirar tekrardan topu rakibine kazandırıyor.
13:44
Tam bu noktada GS ne yapıyor? Geriye çekilmek yerine topu kaybettiği noktada yeniden presi yapıyor ki ecnebiler buna "gegenpressing" diyor işte.. Devamında yine topu kazanıyor GS. Kim ile? Seri ile.. Sadece şu preste iki kez sahipsiz top kazanıyor maçın en iyilerinden olsan Jean Michael Seri!
17:23
Penaltı öncesi pozisyon alımı. Burada son derece akıllı hareket eden isim Max Kruse. Seri'nin Ozan'a gidip Belhanda'nın bir tık geride kalmasının avantajını iyi kullanıyor.
17:34
Penaltı bu pas sonrası gelişiyor. Sizce hata kimin? Sol kenarda Seri'nin varlığı tartışılır. Artık forvetleşmiş olan Kruse'ye Galatasaray stoperlerinin mesafesini ayarlayamaması da benzer şekilde büyük hata. Bir stoper top ayağında olan oyuncuya gereğinden fazla yaklaşırken diğeri de pas alacak olan Kruse'ye uzak duruyor. Sonuç penaltı.
23:54
Başarısız Fenerbahçe Presi!
Galatasaray oyun kurarken hemen herkesin beklediği Fenerbahçe presi başlıyor. Lakin böylesine yüksek pres içerisinde olan Fenerbahçe'de eksik olan şey en çok baskı yapılması gereken oyun kurucu Seri'nin bomboş bir şekilde bırakılmasıdır. Sebebi de şu: Tolga Ciğerci kenarda bekliyor Feghouliye baskı yapması gerektiği noktada. Tolgay Arslan ise Seri'ye gidecek ama Feghouli boşta kaldığı için gidemiyor. Peki sonuç? Galatasaray baskıdan muazzam paslaşma ile çıkıp Saracchi'nin kötü ortasıyla bitse de iyi bir atak geliştiriyor!
33:34!
Galatasaray kendi sol kenarından tehlikeli bir frikik kullanıyor. Lütfen resme iyi bakın. Onyekuru'yu tutan isim Tolga Ciğerci. (Bana göre maçın en kötü 2 futbolcusundan birisi). Herkes ileri giderken Onyekuru birden geriye çekiyor kendisini.
33:38
Eğer top Ozan Tufan'a çarpmasa gol. Çok basit ama olabilecek en kötü hata geliyor Tolga Ciğerci'den.. Tek yapması gereken adamını tutması gerekirken öyle bir dalıp gidiyor ki.. Burada golün gelmemesi tamamen şans..
39:24
Galatasaray'ın kornerden gelen golü gerçekten enteresan arkadaşlar. Takımlar korner kullandıkları zaman hücumda içeriye genelde en az 5 adam ile girerler. Son günlerin modası ise içeriye 6 adam sokmak oldu ki çok başarılı oluyorlar böyle yaptıklarında. Gladbach ise 7 adam sokup ilk korner golünü atmıştı. Burada ise Galatasaray içeriye 4 ADAM koyuyor sadece. 4! Lakin çok iyi bir plan var burada. Donk'u gayet de iyi savunmacı ve kafacı olan Serdar Aziz savunuyor.
Plan ise Feghouli üzerinden işliyor. Orta geldiğinde Feghouli'nin tek amacı Donk'un markajcısını perdelemek ve ona alan açmak.. Öyle de oluyor. Donk iki kolunu da açmış Feghouli'nin yarattığı perdelemenin üzerinden sıçrayıp golü atıyor ve Serdar'ın ona yaklaşma şansı dahi olmuyor. Gerçekten 4 adamla böylesine net bir plan kurmak büyük iş!!
ÖZETLE: Fenerbahçe iyi çalışmamış. Galatasaray'ın belli başlı defoları olduğu halde bunun üzerine gidecek plan yetersiz. Tolga Ciğerci çok dağınık, Tolgay Arslan çok naif ve Ozan Tufan ise çok yetersiz kalmış çok yerde. Galatasaray'da ise Seri-Onyekuru işbirliği muazzam işlemiş. Pres konusunda çok başarılı olmuşlar. Hem duran top hem saha içi parselizasyonu gibi pek çok konuda rakibinden çok daha iyiydi. Durdurulamayan adam Seri olurken Jailson'ın hataları, merkezin olabildiğince savruk savunması ve gereksiz agresyon sonucu atılan oyuncular..
GS haklı bir galibiyet aldı.
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