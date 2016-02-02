Marcelo hakkında..

Bir kulüpte öncelikli olarak “transfer politikası” belirlemeniz gerekir. Dışarıdan görüldüğü üzere Beşiktaş öncelikli olarak bu politika konusunda akılcı bir içerik üretmiş. Alman Ligi’nin orta sıra takımlarının istikrarlı oyuncularının “son iyi sözleşme” zamanlarını kollayarak onları takıma kazandırmak. Bunu biraz daha açalım. Andreas Beck ve Marcelo’nun en önemli ortak paydası iki oyuncunu da takımlarının yıllar yılı değişmez oyuncusu olmalarıdır. Hele ki bu oyuncular savunma dörtlüsü ve onların önündeki iki oyuncudan oluşan “savunma bloğundansa” çok daha anlamlı. Zira stoper, bek ve defansif orta saha mevkilerinde oynayan oyuncuların “oyun bilgisi” “deneyimi” yeteneğinden çok daha önemlidir. Beck ve yeni transfer Marcelo bu açıdan çok doğru ve isabetli hamleler.. İki oyuncu da artık bir yukarı seviyenin mümkün olmadığı “son iyi kontrat” zamanında değişiklikler yaparak transferi istediler. Soran olduğunda verdiğim örnekler hep benzer oyunculardır. Köln’den Risse, Vogt gibi.. Bayern-Dortmund harici takımların özellikle ŞL iddiası bulunmayanların arasında nice güzel yeteneklerin Almanya’da eline geçen net rakam 300-400 bin eurodur zira brütün yüzde 45’i vergiye gider. Üç büyük kulüp milyon euro verse hemen hepsi buraya gelir. Gidip de Almanya’nın ikinci-üçüncü liginde kendilerini ispat edememişlere garanti para 1.5 net vermek yerine bu hamleler hem nitelikli hem de ucuz olur.
Öte yandan Marcelo’nun Beck’den farkı; uzun zamandır düşme potasında olan bir takımın oyuncusu olması. En nihayetinde Hannover bugün ligin son sırasındaki takım ve yedikleri gol sayısı 34. Şöyle bir bakınca bu gollerin 14’ünde öyle veya böyle Marcelo hatası görmek mümkün. Bunu da Beşiktaş’ın analiz departmanının iyi bir şekilde incelediğini varsayıyoruz zira önemli olan hata sayısı değil lig yapısına göre değerlendirilerek artısı ve eksisinin değerlendirilmesi. Bir örnek vereyim sadece. Ligin 30 metre üzeri savunmadan ileriye en fazla pas atan ikinci oyuncusu Marcelo idi.(75 pas). (Birincisi Boateng idi). Gelin görün ki bu 30 metre üzeri pas atan on oyuncudan isabet oranı en düşük oyuncusu da Marcelo idi. (Yüzde 32). (En başarılısı Naldo'ydu, yüzde 68) Öte yandan uzun pas isabet oranının düşük olması Beşiktaş oyun sistemi içerisinde önemi az olan bir veridir gibi.. Hataları ve zayıflıklarını bu lige göre ölçüp biçerek bakmak gerekir.
İsabetli pas oranı yüzde 78.5 Ligin iyi savunmacılarında bu oran yüzde 85'in üzerindedir mesela. İkili mücadele kazanma oranı yüzde 63.8. Bu oran ise onu ligin en iyi beş savunmacı arasına sokuyor gibi.
İsabetli pas oranı yüzde 78.5 Ligin iyi savunmacılarında bu oran yüzde 85'in üzerindedir mesela. İkili mücadele kazanma oranı yüzde 63.8. Bu oran ise onu ligin en iyi beş savunmacı arasına sokuyor gibi.
Marcelo’nun en önemli özelliği kafa hakimiyeti. Havada rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi çok az kaybeder. Öte yandan kazandığı kafa toplarını öyle bir yere atıyor ki bazen takım oradan yediği atakla golü yiyor. Örnek vermek gerekirse Mertesacker vardı kafaya çıktığı zaman topu nereye savuşturacağını da önceden bilirdi gibi. (O da eski Hannoverli neticede). Sürekli akın yiyen bir takım için ideal bir stoper olduğu kaçınılmazdır.
İlk geldiği sezon Hoffenheim maçında bir kırmızı kartı var 3 maçlık ceza aldığı. Bu onun oynadığı 77 Bundesliga maçında gördüğü ilk ve son kırmızı kart oldu. Geçtiğimiz sezonu dakika kaçırmadan oynadığını düşünürsek kartlarla arasının olmadığı da anlaşılır. Tayfun Korkut zamanında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ona birisi Tayfun hoca gibi ne yapması gerektiğini net bir şekilde söylediği vakit Marcelo bu işi kotarır. Söz dinler, kendini geliştirir ve çabalar. İlk geldiği sezon Hoffman biraz da Marcelo’yu hedef alarak “savunma dörtlüsünden kimse birbirini anlamıyor çünkü herkes başka bir dil konuşuyor” dediği zaman “dil problemini” algılamış ve bugün kusursuza yakın almanca konuşuyor. Ya da kafa topu becerisi olmasına rağmen diğer stoperler gibi bunu hücumda gösteremediğini fark ederek ekstra çalışmalara da başladığı gibi.
Hannover taraftarları dahil pek çok insanın merak ettiği soru takımın kritik döneminde sürekli forma giymiş oyuncunun neden gönderildiği?
Sportbild redaktörü Lennard Wermke’nin ortaya attığı iddia odur ki geçtiğimiz sezon Marcelo elinde delici aletle(Makas) takım arkadaşı Sane’nin üzerine yürümesi ve devre arası Belek’teki kampın soyunma odasında yine takımın ikinci kaptanı milli kaleci Ron-Robert Zieler ve Schmiedbach’a saldırması, yumruklarını konuşturması. İkinci olayın iki önemli ayrıntısı mevcut. Marcelo ikinci kez bir kavganın içerisinde olması bir yana takımdan iki önemli karakteri karşısına alması önünde sonunda bir tarafın aradan çekilmesiyle ancak sonuçlanacak olayı başlatmış olabilir.
Milosevic’i Hannover’in istemesi de aslında oyuncunun başka başka nedenlerden dolayı gönderilmek zorunda kaldığını gösteriyor gibi. Plansız bir şekilde gönderilişinin çıktısıdır Milosevic’i fazla tartmadan yerine ikame edilişi. Futbol dışı sorunlar nedeniyle gönderildiği ağır basıyor. Nihayetinde performansı tartışılsa da gerçek o ki Hannover’in bir numaralı stoperi olduğu.
Hannover başkanı Bader “Burada ruhu ve azmiyle olmayanın işi yok” tadında bir açıklama yaptı. Bu da Marcelo’nun Beşiktaş’a gitmek için kapıyı zorladığı anlamını taşıyor. Nihayetinde Hannover küme düşme mücadelesi verecek ve burada tam anlamıyla kader birliği yapmış oyunculara ihtiyacı olacak.
Sebebi ne olursa olsun, Marcelo’nun su an performansı nedeniyle gönderilmediği aşikar. İyi bir savunmacı gelse dahi rekabette gelenin motivasyonunu arttırması için dahi tutulmalıydı. Takımın içerisinde sorun yaratan problemin olması ya da Marcelo’nun gitmek için çok istekli davranması sonucu Hannover’i çaresiz bırakmış gibi.
Üçüncü bir seçenek Thomas Schaaf. Evet, onu oynattı ama istediği bir stoper değil. Tayfun Korkut mesela severdi Marcelo’yu. “Aynı anda ve zamanda aynı şeyleri düşünüyoruz onunla” gibi bir övgüsü de vardı. Öte yandan takımın bu sene öne çıkan ismi Salif Sane’yi geçtiğimiz sezon Tayfun Korkut’un ikinci takıma gönderişi de enteresan gelmişti. Mesela Bild’in şu haberinde Sane ile Marcelo’nun bir yatak yüzünden yine kavga ettiği haberi. İki gün önce Sportbild redaktörünün twitter üzerinden geçtiği son kavga olayı..
Takım içi problemli oyuncu. Yine de Beşiktaş “yedek stoper” niyetine böylesine bir oyuncu alıyorsa bu çok büyük bir başarıdır. Nihayetinde gerçek şu ki Milosevic yerine Marcelo oynayacak. Benim anlamlandıramadığım detay hücumu seven bir teknik direktörün böyle bir seçim yapmış olması. Bunu da Türkiye’deki stoperlerin büyük bir kesiminin oyun bilgisi konusunda sorunlu olduğuna bağlııyorum. Önce o altyapısı olacak mevzu bahis konu savunmaysa. Marcelo üst düzey bir ligin tecrübesini alarak buraya geliyor. antrenörü daha az yoracaktır diğerlerine oranla. Duracağı yeri bilecek, çıkacağı zamanı kestirecek ve savunmayı da toplayacak..
Kusursuza yakın fiziği ve atletik yapısı, ikili mücadele kazanma oranı yüksek, 80'e yakın maçta ilk 11 çıkmışlığı nedeniyle üst düzey lig deneyimi ve kartsız oyunuyla "oynayan, takımın vazgeçilmezi olmuş" oyuncuyu "yedek stoper" niyetine alıyorsanız bu büyük başarıdır.. Tebrikler..
1 yorum:
Marcelo uzun zamandır takip ettiğimiz iyi bir oyuncuydu umarım futbol aşkı ile Beşiktaş'a daha fazla faydası dokunur, bu stoper yokluğunda elinde iyi bir fırsat var değerlendirmesi gerek, bununla birlikte yazınızda iyi bir derleme yapmışsınız, futbola olan emeğiniz için teşekkürler.
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