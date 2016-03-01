Mantalite..

"Bilet-Kombine fiyatlarını elbette 104 değil de 300 de yapabiliriz. Bu bize peki ne kazandırır? Yılda 2 milyon euro daha fazla gelir. Bazen bir transfer görüşmesinde beş dakikada verdiğin ya da kazandığın paraya eşit. Ama taraftar için 104 ile 300 arasındaki fark çok fazladır. Taraftarlar yolunacak kaz değildir. İngiltere'den farkımız budur, futbol her kesime hitap etmek zorundadır."
Uli Hoeness
Bu yüzden Bayern Münih yaklaşık 10 yıldır stadında tek bir seyirci kaybı yaşamadan, yüzde 100 doluluk oranıyla maçlarını oynuyor.
Taraftar baskısıyla kazanacağın bir maç Türkiye Süper Lig'inde zaten sana ekstra 1 trilyon 300 milyon gelir getirecek, o ucuzlattığın biletin parasını taraftar sana misiyle zaten öder.
1 yorum:
Keske o sözleri devletten 40 Milyon euro vergi kacirip hatta hapis cezasi alan birisi söylemeseydi.Cok daha anlamli olurdu keza cok dogru bir tespit ve uygulama.
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