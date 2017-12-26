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İki köşeli yalnızlığın bir ucunda sen, bir ucunda ben
Birleşip ayrılıyor çizgilerimiz
Hangi boyuttan koparılmıştık ki biz
İki köşeli yalnızlığın bir ucunda sen, bir ucunda ben
Birleşip ayrılıyor çizgilerimiz
Hangi boyuttan koparılmıştık ki biz
Anı bile yok, ses, koku bile
Bir elin yazdığını öteki el karalıyor sanki
Silgiler hatırlıyor, kalemler unutuyor bizi..
...............
Bir Ahmet Erhan şiiri bu. Bunu bilmiyorsanız da güzel bir Ahmet Kaya şarkısı olan 'Bugün de Ölmedim Anne' şiirini en azından duymuşsunuzdur. O tarzınız değilse de Teoman'ın bestelediği 'Oğul' şiiri de ona ait. Futboldan şiire uzanan hüzünlü bir hikayeye de sahip. Bir dönem Adana Demirspor'un genç takımında top koşturmuş olan bu güzel adam için derler ki futboldan koparan o ağır sakatlığın getirdiği hüznün de şair olmasında etkisi olmuş.
Bir elin yazdığını öteki el karalıyor sanki
Silgiler hatırlıyor, kalemler unutuyor bizi..
...............
Bir Ahmet Erhan şiiri bu. Bunu bilmiyorsanız da güzel bir Ahmet Kaya şarkısı olan 'Bugün de Ölmedim Anne' şiirini en azından duymuşsunuzdur. O tarzınız değilse de Teoman'ın bestelediği 'Oğul' şiiri de ona ait. Futboldan şiire uzanan hüzünlü bir hikayeye de sahip. Bir dönem Adana Demirspor'un genç takımında top koşturmuş olan bu güzel adam için derler ki futboldan koparan o ağır sakatlığın getirdiği hüznün de şair olmasında etkisi olmuş.
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