13 Ağustos 2015
Martin-Philipp Max!
Nedendir bilinmez çok fazla basında haberi çıkmasa da(Almanya dışı) Augsburg muazzam bir satış gerçekleştirdi. Gelecek primlerle beraber 25 milyon euro karşılığında 2.5'a Fürth'dan aldığı sol bek Baba Rahman'ı Chelsea'ye sattı. Augsburg'un toplam maaş bütçesine denk gelen bu rakam son yıllarda Bundesliga'dan Premier'e giderek artış gösteren oyuncu satışının belki de en görkemlisi oldu.
Bu sezon Hoffenheim'dan Roberto Firmino 41'e Liverpool'a, Bayern'den Schweinsteiger 18 milyona Manu'ya Mainz'dan Okazaki keza 11'e Leicester'e, Hannover'den Joselu yaklaşık 8'e Stoke City'e, Köln'ün Kevin Wimmer'ı 7 milyona Tottenham'a geçerken Christian Fuchs ve Sebastian Prödl de bonservisi elinde Premier Lig'e gitmişti ki bu dozda bir geçiş alışılmışın dışında.. Premier Lig Bundesliga'ya bu sezon 85 milyon euro bonservis ödedi.
Öte yandan Augsburg 25 milyona Chelsea'ye sattığı sol bekin yerini doldurdu ve Karlsruhe'den Philipp Max'ı 3.8 milyona kadrosuna kattı.
Kimdir bu Max soyadlı Philipp derseniz eğer bir dönemin gol kralı Martin Max'ın oğlu.
Martin Max geçmişin Kiessling'idir. Belki de Di Natele'sidir zira 30'undan sonra gol kralı oldu. Schalke ile UEFA Kupası'nı kaldırmış olsa da gerçekte 31 yaşında 1860 Münih'e transfer olunca başladı onun hikayesi. 2000 ve 2002 yıllarında 1. Bundesliga gol krallığına erişti. (2002'de Amoroso ile aynı sayıda gol attı)
Birinci Bundesliga'da iki kez gol kralı olmasına rağmen milli takıma seçilmeyişi çok ciddi tartışmalar yarattı. 2002'de gol kralı olan Max'ı istemeyen dönemin teknik direktörü Rudi Voller'i de 2004 öncesi Martin Max reddetti. 36 yaşında gol kralı olamadı belki ama gol krallığı listesinde bulunan Almanlar arasında 20 golle en fazla gol atan oyuncuydu. Üstelik 36 yaşındaydı milli takımdan teklif almıştı ve fakat reddetti.
Şimdi onun oğlu Philipp Chelsea'ye giden Baba'nın yerini dolduracak. 3.8 milyon euroya transfer oldu. Krallıklar yaşayan Max ise en fazla 750 bin euro bonservis ile transfer olurken oğlu şimdiden babasını bu açıdan katladı. Gelişen futbolla beraber elbette Martin Max'ın 31'den sonra coşmasının da etkisi var muhakkak..
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