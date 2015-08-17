17 Ağustos 2015
Philipp Hosiner
1989 doğumlu. Avusturyalı lakin alt lig takımlarından çıkış yapıp Alman ikinci lig takımlarında kendisini gösterdi ve memleketi Avusturya'da ise geç de olsa muazzam bir çıkış yaptı. Bugün Köln'ün teknik direktörü olan Peter Stöger ile Austira Wien şampiyon olurken Filip Hozinar da 36 maçta 32 gol atarak gol kralı oldu ve Stöger'in şampiyonluğuna muazzam katkı yaptı. Stöger Köln'ün başına geçti ve ikinci ligden takımı çıkarıp birinci ligde de sorunsuz bir sezonu arkada bırakarak Köln şehrinin yıllardır aradığı huzuru sağladı.
Hozinar ise Fransa'nın Rennes şehrine transfer oldu. Bir devre 12 maç oynadı 1 asist yaptı ve Stöger onu geçen sene Ocak ayında Köln'e istedi. Oyuncu ve kulüple anlaşıldı ve tam Köln'e gelecekken kimsenin beklemediği bir şey oldu: Köln'ün sağlık ekibi Philipp Hosiner'ın sol böbreğinde tumor buldu. Üstelik bu beş yıldır futbolcunun vücudunda hareket halinde.
Rennes kulübü bilgilendirildi, transfer suya düştü ve hızlı bir şekilde ameliyat olan Philipp Hosiner'ın sol böbreği tamamen alındı.
Enteresan değil mi? Sporcu, sürekli sağlık testlerinden geçiyor ama beş yıldır var olan tumor bir şekilde görülemiyor. Bahsedilen ülkeler de Avusturya ve Fransa aslında.. Hozinar da "Geçen yıllarda en ufak bir şikayetim yoktu" diyor.
Hozinar ameliyat sonrası toparlandı ve bu yaz Köln'e transfer oldu. Üstelik Kolonya Kupası'nda golünü de attı ama şimdilik tek forvetli sistemde Modeste'in yedeği.
Bugün formasını giydiği Köln'e Avusturyalı oyuncu gerçekte borçlu. En azından o bunun için Köln sağlık ekibine teşekkür ediyor.
Oyuncu ve kulüp arasında tam anlamıyla bir gönül bağı oluştu desek çok da yanlış olmaz sanıırm.
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