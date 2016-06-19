Taktik Disiplin

22:30
Sıra sıra gidelim.
Burada Hırvatlar oyun kuruyor. Şu konumda sorun yok. Herkes adamını almış ve stoperlerden topun çıkması bekleniyor.
Modric'i Ozan tutuyor. Badelj'i Oğuzhan. Selçuk da Rakitic'i tutuyor. Arda Srna'dan sorumlu.
Ama problem ve hatalar zinciri hemen arkasından başlayacak.
22:32
Oğuzhan rakibi Badelj'i b bırakıp stopere baskıya gidiyor.
Oyun planını bilmeden yorum yapmak çok doğru değil, ama ne olduğunu anlayabiliriz. 4-2-3-1 düzeninde sahaya çıkan takımlarda ön merkez oyuncu zaman zaman santrfor ile beraber 4-4-2 diziliminde rakibe pres yaparlar. Yalnız Türkiye'de böyle bir şey yok. Geride muhtemelen pek çok takımın yaptığı "bir adam boşta" ilkesiyle hareket edildiğinden stoperlere burada baskı yapılmaması gerekir.
Burada oldukça "zararsız" gözüken Oğuzhan'ın boş bıraktığı Badelj'e dikkat edelim. Top Selçuk ile beraber gelen Rakitic'e gelince sizce ne oluyor?
22:35
Oğuzhan'ın boş bıraktığı ve boşa çıkan Badelj topla "demarke" vaziyette buluşuyor. En kötüsü Selçuk bölgesini terk etmek zorunda kalıyor. O bölgeye de Caner'in kenarında oynayan Brozovic geldiğinde tehlike başlıyor zaten.
22:37!
Burada birkaç ayrıntı çok önemli. "Sol kenar" oynayan Arda sol bekin savunmasını yapmak zorundadır. Ve fakat Srna'nın adım adım boşa çıktığını, Arda'nın adamını kaçırdığını ve Caner'i çok zor durumda bıraktığını birazdan göreceğiz.
Caner'in adamı merkeze gelerek boşa çıkıyor. Orada "Defansif orta sahalar" yok.
Nerede peki?
Selçuk yardıma gitmek zorunda kaldı. Ozan adamını tutuyor, Oğuzhan'a geçmiş olsun.
Caner alan değil de adam adama oynayıp Brozovic'i takip etmiş olsa Arda'nın bıraktığı Srna'nın önünde devasa bir boşluğa sebebiyet verecek. Zaten Caner bu boşluğu yine Srna'ya vermek zorunda kalıyor "merkezdeki boşluk" nedeniyle.
22:41
Türkiye'nin bütün orta sahaları rakiplerinin gerisinde kalmış. Şu durumda savunmanın hiçbir suçu olmadığı halde durumu perişan. Ortadaki boş alan gerçekte savunma önü oynadığında "Mehmet Topal" alanıdır, bomboş.
Selçuk burada yardıma gittiği için hatalı. Tam saha pres mi yapıyorsun arkadaşım, bırak boş kalsın, alanını koru! Ozan, uyuyor. Oğuzhan zaten savunma konusunda baş sorumlulardan. En kötüsü ise Arda'nın kenar oyuncusu olarak sorumlu olduğu bek karşısında saniye saniye uyuması ve geçilmesi.
Dikkat edin, adam fazlalığı Türkiye'de. Dört mavili görüyorsunuz sadece. Dört tane de Türkiye orta sahası ama rakiplerinin gerisinde hepsi. Uyumuşlar, dalmışlar, yanlış yere pres uygulamışlar, takip yapmamışlar, geçilmişler ve savunmayı inanılmaz zora sokmuşlar.
22:42
Beraber düşünelim. Canerin kenarında oynayan Brozovic'in merkeze gelmesiyle topla buluşuyor. Çünkü Selçuk gereksiz yere Oğuzhan'ın boşa çıkardığı adamdan top kapmaya gitmiş. Ozan uyumuş. Burada Caner ne yapmalıdır? Arda'nın takibini yapmadığı Srna'yı tutarsa ne olur?
Hakan Balta topla geleni karşılar,Mehmet Topal içeriye rakibiyle beraber girer. Peki bu durumda topla giden oyuncu soluna Rakitic'e verirse sonuç ne olur, biliyoruz. Balta topla gideni karşılayacak, Topal içeriye kaçan adamı takip edecek.
Caner burada risk alarak ikiye biri oynuyor, mesafesini korumaya çalışıyor ama Srna zeki, taç çizgisinde.. Topla buluştuğunda Caner'in müdahale yapma şansı hiç yok... Caner merkezden delinme riskine karşı Balta'nın yerinde kalması için Brozovic'i savunup kenara koşturuyor sonra.
22:44
Srna topla buluşuyor, düzeltiyor, içeriye bakıyor ve kime atacağını görüp keyfe keder öyle orta değil, pas çıkarıyor.
Peki kime atıyor? Ozan'ın bir türlü yetişemediği Brozovic'e..
Sonra koşu mesafeler, sprintler v.s. önemli değil diyorsunuz.
Evet, önce taktik disiplin gelir ama sonra da bu yetişmeler, hızlanmalar, koşturmacalar..
22:46
22:46..
Ozan kusura bakmasın, şutu çektirirken de etki edemedi, burada gollük kafaya da yetişemedi.
Buna yerleşim hatası dersin, oyun bilgisi dersin.. Taktik disiplin dersin.. Bir kişinin hatası dahi zincirleme bir sorunlar yumağına dönüşebilir. Sorun Oğuzhan değil, böyle bir durumda oyun bilgisinden yoksun orta sahalar ve savunma önü oyuncusu yoksunluğu.
Oğuzhan yerini kaybetse, adamını boşa çıkarsa dahi Selçuk'un yerini kaybetmemesi gerekir. Kendi yarı alanına çekildiğin bir noktada orta sahadaki demarke adamın zararı ne olabilir? yerini boşalttığında ise o bölgede demarke bir adam ise çok tehlikelidir. (Örnek: Brozovic)
Adam adama değil alan savunması yapılıyor. İnanın bana başından bu yana problem budur. İspanya'ya karşı oyunun boyunu kısaltıp iki dörtlü set çekmene rağmen o iki dörtlük setin arasına rakibi sokup boş pozisyonda topla buluşturuyorsun.
Nasıl olur böyle bir şey?
Lütfen en baştan sayarak altıncı kareye bir göz atın. Hırvatlar orta sahadaki üç adamı da arkasına almışlar, önlerine inanılması güç bir boşluk var. Caner merkeze kaçan ve kimsenin marke edemediği oyuncusuna mı baksın yoksa arkadan Arda'nın takip koşusu gerçekleştirmediği gelen beke mi konsantre olsun?
Çok koşmayabilrsiniz. Taktik disiplini çok yüksek Augsburg da Bundesliga'nın BAyern ile en az koşan takımı. Ama üst düzey yerleşimle bunu başarıyorlar. hoş en kötüsü dahi 106-107 koşuyor ama bu disiplin her şeyden önemli. İzlanda'da çok olan, bizde bazen çok iyi bazen de felaket olan...
Çek maçında her şey değişecek inşallah..
8 yorum:
Burada sorumlu olan kişi Fatih Terim değil midir? Arda, Oğuzhan, Hakan ve Selçuk.. Hatta Ozan'ı da ekleyelim. Hangisinin savunma yönü etkili? Top kapma oranı yüksek? Pozisyon bilgisi (defansif anlamda) üst düzey? Bu kadar ofansif bir orta saha ile maça çıkıp defansif anlamda başarılı olmayı beklemek biraz hayalcilik değil midir? Ki duyduğumuz takım içi sorunları da buna katacak olursak.. Çek Cumhuriyeti maçı için ne gibi bir umut besleyebiliriz ki..
Sefa M.
abi takipteyim oyuncuları görmek zor oluyor farklı renkler kullanabilirsen benim için oyuncuları seçmek daha kolay olur teşekkürler.
ben bu beklerin stoperleşmesini hala anlamadım aga.akıl alır gibi değiş.zaten çift stoper var.bide ön libero var.sen önce kanadını savunacaksın hafız.ha bekler nasıl stoperleşir.rakip soldan geliyorsa sağ bek stopere kayar biraz.
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şu fotoya bak.bırak riski göbekten ver vereceksen.onlar riski değerlendirmek için 2 hamle daha yapmak zorundalar ve bu sana zaman kazandırır biraz.
caner srna yı savunacak hafız.öyle arda gelmedi diye bişey yok.sen solbek sin .o kadar.
şu fotodaki hakemin hemen önündeki kim?belli olmuyor.onlardan topun önünde 5 oyuncu var.bizde 4 oyuncu + hakemin önündeki oyuncuda yetişmesi muhtemel bir oyuncu.yani 5 e 5 diyebiliriz.caner srna nın önünde olsa o pası veremeyecek.ya ne yapacak.?soluna dönecek demi.işte soluna dönerkende bizim hakemin önünde geriye doğru koşan elaman gelip onların hücum sayısı ile bizim defans sayısını eşitleyecek.
bakın futbolda en zor goller barca golleridir.çok az sayıda barca golü olur futbolda.çünkü ince işler gerekiyor.ince iş yaparken zaman kaybı vs oluyor hata oluyor.
oysa futbolda en çok görülen gol nasıldır.uzaktan şut ve sağdan soldan ortalar.sen sağdan ortayı yaptırmayacan aga.sol bek olarak.bırak göbekten delsin seni.ince iş yapmak zorunda bunun için.
şu beklerin stoperleşme olayına uyuz oluyorum resmen.buyur gel orta yap diyorlar adeta.orta yaptıktan sonra iş işten geçer.ortadan sonra karambol vardır çünkü.karambolde de herşey olur.
bak bu sene fener çok iyi defans yaptı.nasıl yaptı bunu?bırak beklerin stoperleşmesini stoperler bek haline döndü aga.sen ne diyon.kjaer sağ bek gibi kritik hamleler yaptı defalarca.bek ileri çıkar stoper onun yerini doldurur.kayma diyoruz buna hafız.
şu fotodaki pozisyona bakarmısın.srna nın önü bomboş.ince işe gerek yooook.önüne bıraktı.sen rakibi ince işe zorlayacaksın.bırak göbekten delsin.sen srna nın önüne git.
ardaya şöyle olsa kızardım.rakip soldan geliyor.bizim garibim caneride sol çizgide 2 ye bir yakalamışlar.ama sol çizgide .verkaçlarla geçiyorlar falan.ha o zaman arda yardım etsene canere derdim.ama şu fotoda öle bişey yok.caner srna nın yanında olsa ve srnaya pas verilirse bire bir kalacaklar.buda olağan bişey.
bu sene galatasarayın en büyük sorunu defalarca yazdım.beklerin stoperleşmesi dir.rakip soldan gelir.sabri geri geri gider.eleman rahatça ortasını yapar vs.
bu sezon fenerin yaptığı savunma iyi analiz edilmeli bence.kajer alves topal üçlüsü.ve bunlara eklenen souza.kajer in beke evrilmesi.vs.bunlar önemli aga.
https://2.bp.blogspot.com/-9_erqn2YTGY/V2bKiq8fveI/AAAAAAAAZ-4/ONRXyedYSxw2BSMh7C_JHV6zS0dW4tC7gCLcB/s1600/6.png
yalnız şu fotoda gözlerden kaçmış.burada canere bakarmısın?iki derin boşluk var.biri orta sahada.dediğin yere atıyor.diğeri sol kanat canerin kanadı.sol ayaklı olsa oraya da atabilirdi.
başka bi ayrntı.selçuk tek başına presi başlatmış.en azından sinyali vermiş.rakip 30 metre dikine pas atıyor.o pas atarken bizim stoperlerden ikiside seyrediyor aga.hadi biri ordaki elemanı tutuyor.diğeri napıyo.büyün stoper yada büyük dm oyuncuları genelde ne yapar.oyuncunun vereceği pası düşünerek rakibin dibinde fiziksel müdahaleye başlar.rahatsız eder.sırtı dönükse.sırtı dönük değilse araya girip topa müdahale eder.fotoya baksana.pas veren rakibi seyrediyor adeta.oyunu okumuyor diyoruz ya.işte ondan.buda kaymaya örnektir.bırak alanını boşalt ama rahatsız et rakibi.hemen pas veremesin vs.şuraya bak.dikine pas veren oyuncunun etrafında kimse yok.bu pası alanın dibinde kimse yok.orta açan srna nın dibinde kimse yok.kajer sadece alanını savunma devamlı taç çizgisinde işi ne.bu sene çok gördük.taç çizgisinde topa müdahele ederken.büyük oyuncu dediğimiz olayda bu zaten.badelj in dikine pas vereceğini aniden sezinleyip rakibe doğru hareket etmek.zaman var.30 metre dikine pas veriyor aga.inanılır gibi değil.
şu geri çekilme olayı insiyatif almama olayını çözmek lazım.caner geri çekilir.topal yada hakan 3 metre ileri çıkıp rakibin dibine gelmez.risksiz oyun bu zaten.yetenekleri varsa bırak barca golü atsınlar atabiliyorlarsa.atabildiler mi?yok.ne golü geldi.karambol golü.bomboş orta yaptırırsan zaten bişekilde gol gelir.futbolda gollerin yüzde 90 ı bu şekilde geliyor.sen buna önlem alcan.yoksa ben ileri çıkarsam burası boş kalır şurası boş kalırsa burası boş kalır dersen olmaz.rakip sanki barca da en ufak boşlukta değerlendirebilecekler.böyle bişey yok.
bu arada dünyanın en zor şeylerinden biridir göbekten delinmek.çünkü ya ofsayta yakanırsın yada kaleci libero gibi topu karşılar.onunçün bütün takımlar risk alıp önce kenarları kapatırlar.çünkü orta geldi mi iş işten geçmiştir.
Tabii, turnuva boyunca daha ilginç meseleler döndüğü için bunları konuşmaya pek sıra gelmedi ama... Şöyle bir tablo var:
Sol bek oyuncumuz (Caner) şubat ayından bu yana resmi maça çıkmamış ve ligin bitmesine iki ay kala kulübüyle alakasını kesmiş. Sol stoper oyuncumuz (Hakan Balta) bir sezonda 50 gol yiyerek ligi orta sıralarda bitiren bir büyük takımımızdan geliyor (ne acayiptir ki, kadroda, bilhassa savunmada formayı en çok hak eden belki de o). Sağ stoper oyuncumuz (Mehmet) aslında bir stoper değil, kendi takımında sezon boyunca pek stoper oynamamış. Sağ bek oyuncumuz (Gökhan), turnuvaya, 10 senedir formasını giydiği kulüple köprüleri yakarak gelmiş, kulüp arıyor.
Tabloyu orta saha ve forvete doğru genişletmek mümkün:
Orta sahada oynayan üç adamımızdan ikisinin (Oğuzhan ve Ozan) form ve moral durumları (muhtemelen) iyi ama bir sezon boyunca hepimiz gördük ki nerede duracaklarını bilme konusunda sıkıntıları var. Üçüncü orta saha adamımız (Selçuk), sol stoperimizle aynı takımdan, hatta ona nazaran sırtında daha ağır bir moral yükle geliyor (memlekette sezonun en çok eleştirilen isimlerinden biriydi). Sol açık oyuncumuz sezonun ilk yarısında hiç maç oynamamış, ikinci yarının yarısından sonra kesik yemiş, ağır bir eleştiri bombardımanına tutulmuş, daha yeni transfer olduğu takımda kalıp kalmayacağı tartışılıyor. Sağ açık oyuncumuz aslında bir sağ açık değil. Forvet oyuncumuz taraftar baskısının da etkisiyle, devre arasında, futbol oynuyormuş gibi yapmaya, Çin'e gitmiş, daha da fenası, özel hayatı karmakarışık.
İdeal 11'imizdeki 6 oyuncuda, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir futbol maçında sahaya çıkan herhangi bir oyuncuda, oynadığı seviye ölçüsünde iyi olması beklenen üç dört temel özellikten (form, yetenek, moral, zeka) en az ikisi sorunlu.
Böyle bir kaosu, belki o dillere destan Fatih Terim Motivasyonu bir düzene dönüştürebilirdi ama, artık içeride ne olduysa, o da yan etki yaptı.
Belki yeri değil ama anlamadığım bir şey var:
Nuri Şahin diye bir adam var. Real Madrid ve Liverpool maceralarını bir kenara koyalım... Adam 17 yaşından beri Dortmund'un banko oyuncusu ama 27 yaşına geldi, neden hâlâ bizim milli takımın banko oyuncusu olamadı?
Ne yaptıklarını bilmeyen bir topluluk için böyle olmalıydı şöyle olmalıydı demeye gerek yok.Futbolu zihniyle oynayan bir Türk varsa bana haber edin...
Ust duzey futboldaki en sacma durumlardan biri topla beraber yuzunu atak yonune donmus oyuncuya pres yapmaktir. Sıkıntı buradan kaynaklaniyor ve tabiki bizim oyuncularimızin rakip takimin stoperlerini anadolu takimi stoperi zannedip presle onlarin topu uzun vuracaği yanilgisina kapilmalaridir.
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