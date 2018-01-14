14 Ocak 2018
EMEL MATHLOUTHI - Ma Lkit
*İzmir çok güzeldi. Her şeyiyle.. Gelmek istemediğim doğrudur. Tüm o kısa tatil boyunca içimde 300 spartalı 'This is my City" diye bağırıp durdu. 15 yıla yakın zaman dilimi orada geçmiş. Giderken de sürekli tekrar ettiğimiz gibi 'bir gün geri geleceğiz". Şimdilik zor..
*Urlice'de muhteşem bir mekan var. Şarapları meşhur. Böyle tarla gibi bir yerin önünde muazzam bir atmosferde şarap-pizza. Mutlaka gidin bence ama elbette bahar aylarını seçin. Bizim şansımıza hava iyiydi. Nefis Pizza ve şarap.. 'Urlice Vineyards'
*Geçtiğimiz gün hocam aradı. Analiz konusunda destek istedi. Şöyle bir düşündüm. Gerçekte nefes alacak vaktim ancak var. Yine de kabul ettim. Neden? O işi çok seviyorum ve yıllar sonra yeniden tekrar yapmak istiyorum. İkincisi ise sanırım çok şeyden uzaklaşmanın yolu çalışmak.. Kafam başka şeylerle meşgul olmasın. Gerçekten çok şeyden çalışarak kaçabiliyoruz.
*Anlık reaksiyonlarım çok tehlikeli. O anın duygusu neyse çok fazla üzerine düşünmeden dışarıya akıtıyorum. Geçtiğimiz günlerde de yine böyle hata yaptım. Bazen diyorum ne gerek var? Gerçekten insanların belli bir zaman sonra daha sessiz olmasını anlamaya başladım. Çok gereksizdi. Boşu boşuna güzel bir insanı kaybettim. Hayat..
*Aslında her şeye rağmen -bu saatten sonra çok zor olacak olsa da- vakit yaratıp okuyup yazıyorum. Geçenlerde mesela 'buluşma' isminde güzel şeyler yazdım. Yayınlayacak kadar düzeltmeleri yapamadım sadece. Öylece kaldı burada. Şubat 12'de başlayan ve daha uzun bir tatilim var. O zamana kadar çalışıp orada bir şeyler yapmayı düşünüyorum.
*Akabinde yeni kitaplar aldım yeni. Misal ergenlik döneminde zamansız bir şekilde okuduğum 'Hazar Sözlüğü' için gittim internetten sipariş verdim. Kargo adresi olarak evde bulunmayacağımı düşünerek iş yeri adresini verdim ve fakat ufak bir hata yapmışım. İsim yerine şirket ismi yazmışım. Tatil sonrası geldiğimde ise şirkete gittiğimde nerede benim kitaplarım dedim? Efendim biri oradan çıkıyor diğeri buradan ve üç tanesi yok. Neden? İsim yok. Şirket ismi.. Onlar da promosyon diye vermişler. 3 tanesi Talip abi'nin evinde çıktı! Bizim o yetenekli grafiker.. Ne diyim? Ortalığı biraz karıştırdım ama nihayetinde isim yok, hata benim. Bir insanoğlu da demiyor ki Murathan Mungan'ın kitaplarının spor kanalında promosyon olarak gönderilmesi garip değil mi? Neyse ki hepsini topladım ve eve geldim. Ama artık vaktim çok çok daha az..
*Öyle zor bir takvim var ki şu an önümde. Yarebbi.. Salı öncesine kadar analiz bitmesi gerekiyor ki kolay değil eskisi gibi hızlı değilim. Zaman gerek. Yeni program filan. En son 2014'de yapmışım. Fitbol derginin yazıları var. S sport haftalık mesai ve arada misli.com.. Hayırlısı bakalım.
*Çarşamba'ya kadar tüm bu işleri zamanında bitirirsem işte o zaman güzel şeyler olur buralarda..
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