Nelli Palomäki, 2016
Denir ki; sanatçı iki kardeşin samimi bir hareketini fotoğraflarken
aynı zamanda sevgi göstermek ve zarar vermek arasındaki
ince çizgiyi de vurgulamak istemiş.
Bunu yaparken 'erkekler arasındaki rekabet' üzerine odaklanmış.
Oysa erkekler arasındaki rekabet sonludur. Belli bir noktada ortaya çıkar.
O konu ortadan kalktığında ise rekabet de sona erer.
İlişki de kaldığı yerden devam eder.
Sadece çıkarlar bir noktada çatışmıştır gerçekte.
Oysa kadınlar arasındaki rekabet sonsuzdur. Dolayısıyla samimiyet
sorgulaması çok daha derindir.
Öte yandan belki de kıskanılacak olan ayrıntı bir kadının
diğer bir kadının algısına verdiği önem.
Bazen kadının aşık olduğu bir erkek dahi nesnedir,
orada gizli özne kadındır.
Bence bu asıl vahim olan durum.
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