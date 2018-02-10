10 Şubat 2018

Nelli Palomäki


Nelli Palomäki, 2016

Denir ki; sanatçı iki kardeşin samimi bir hareketini fotoğraflarken
aynı zamanda sevgi göstermek ve zarar vermek arasındaki
ince çizgiyi de vurgulamak istemiş.

Bunu yaparken 'erkekler arasındaki rekabet' üzerine odaklanmış.

Oysa erkekler arasındaki rekabet sonludur. Belli bir noktada ortaya çıkar.
O konu ortadan kalktığında  ise rekabet de sona erer.  

İlişki de kaldığı yerden devam eder.

Sadece çıkarlar bir noktada  çatışmıştır gerçekte.

Oysa kadınlar arasındaki rekabet sonsuzdur. Dolayısıyla samimiyet 
sorgulaması çok daha derindir. 

Öte yandan belki de kıskanılacak olan ayrıntı bir kadının
diğer bir kadının algısına verdiği önem.

Bazen kadının aşık olduğu bir erkek dahi nesnedir, 
 orada gizli özne kadındır. 

Bence bu asıl vahim olan durum. 
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