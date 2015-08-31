Douglas Costa

Duglas Kosta.. Müthiş bir giriş yaptı Avrupa Futbol piyasasına. Peki ne yaptı?
-34.2 km hıza ulaştı ki bu onu Bayern'in en hızlı oyuncusu yapıyor.
-Bayern Münih'in bugüne kadar yaptığı 31 ortanın 15'i ona ait. Neredeyse takımın tüzde 50 ortalarını yapan adam.
-9 tane kaleye şut pası verdi ki Vidal ile beraber yine bu alanda en iyisi.
-12 şutu da kalelere kendisi çekti.
-Yüzde 50 ikili mücadeleleri kazanma oranıyla oynadı ve böylesine tekniği güçlü oyuncu için oran bir hayli iyi. Muhtemelen şaktar dönemi bek oynamasının verdiği bir avantaj.
-Oynadığı 3 lig maçının 2'sinde maçın en iyi oyuncusu seçildi.
-3 lig maçında 1 gol 4 asist..
Benim şöyle bir tezim vardı: Lucescu'nun takımından alınan oyuncu her zaman değerinin üzerinde bir görüntüye sahiptir. Oyuncu 20 milyonluksa Lucescu'nun sistemi ile beraber bu rakam 30'a çıkar gibi.. İlk defa Şaktar'dan alınan oyuncu için "değerinin altında fiyat ödenmiş" yorumunu yapıyorum.
Son 5 yılda Ribery-Robben ikilisinin üzerinde yükselen Bayern artık Costa-Müller işbirliği ile anılacak. Her ikisi de gelecek 5 yılda Bayern'e damga vuracak ve Robbery gibi takımın kimliği olacak gibi duruyor..
Son 5 yılda Ribery-Robben ikilisinin üzerinde yükselen Bayern artık Costa-Müller işbirliği ile anılacak. Her ikisi de gelecek 5 yılda Bayern'e damga vuracak ve Robbery gibi takımın kimliği olacak gibi duruyor..
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