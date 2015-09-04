Yeşil Kart geliyor. İtalya ikinci liginde beş altı hafta sonra uygulamaya geçilecek...
Sarı ve kırmızı kartlar futbolculara ceza anlamına geliyor. Peki ya futbolcu ödülü hak edecek hareketler yaparsa? İşte bunun için de yeşil kart geliyor. Sakat futbolcu olduğunda topu dışarı atan, kendi aleyhine olmasına rağmen hakeme doğruyu söyleyen futbolcular yeşil kartla ödüllendirilecek.
Uygulama ilk olarak İtalya ikinci ligi olan Serie B'de eylül sonuna doğru ligin 4. ya d a5. haftasında hayata geçecek. Henüz tam olarak kurallar netleşmiş değil. Mesela teknik ekibi de kapsayacak mı bilinmiyor.
Kesin olan şu ki sıklıkla tekrarladığımız şu cümle futbolda da hayat buluyor: Cezanın olduğu yerde ödül de olması gerekiyor!
Enteresan olacağı kesin ama nerden bakarsak bakalım iyi ve güzel eylemlerin ödüllendirilmesi hoş olacak..
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